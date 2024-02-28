Muğla'da Hazine Arazisinde Ağaçları Yakıp Tahrip Eden Şahıslar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da Hazine Arazisinde Ağaçları Yakıp Tahrip Eden Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Muğla\'da Hazine Arazisinde Ağaçları Yakıp Tahrip Eden Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 dönümlük hazine arazisindeki ağaçları yakan şahıslar, suçüstü yakalandı. 20 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

28.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:19
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 dönümlük hazine arazisindeki ağaçları yakan şahıslar, suçüstü yakalandı. 20 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü personelleri, 20 kişilik grup tarafından Çiftlik Mahallesi'nde 7 dönüm hazine arazisinin üzerindeki ağaçların kesilerek yakıldığı ve doğal zeminin tahrip edildiği bilgisini aldı. Bölgede inceleme yapan görevliler, taşınmaz üzerinde ateş yakılarak doğal zeminin tahrip edildiğini, üzerindeki ağaçların kısmen kesilerek yakıldığını tespit etti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı ile bölgeye jandarma, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesince şahıslara izinsiz ateş yakmak suçlarından işlem yapıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 20 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından taşınmaz boşaltıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Hazine Arazisinde Ağaçları Yakıp Tahrip Eden Şahıslar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Hazine Arazisinde Ağaçları Yakıp Tahrip Eden Şahıslar Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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