Muğla'da insan ticareti operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı, 8 mağdur kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da insan ticareti operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı, 8 mağdur kurtarıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, insan ticareti yapan ve yabancıları izinsiz olarak çalıştırdıkları tespit edilen bir işletmeye müdahale edildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 8 mağdur kadın kurtarıldı. İşletmede yapılan aramada ise çeşitli silahlar, mühimmatlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

05.06.2024 13:01
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) ve Siber Şube Müdürlüklerince, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde insan ticareti yapan ve yabancıları izinsiz olarak çalıştırdıkları tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesinde faaliyet gösteren işletmeye yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 mağdur kadın (2 İran, 6 Türk vatandaşı) kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edilen 8 şüphelide 5'i adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İşletmede yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 adet av tüfeği fişeği, 4 adet bıçak, 3 adet flash bellek, 2 adet hesap çizelgesi defteri, 3 adet pasaport, 17 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da insan ticareti operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı, 8 mağdur kurtarıldı - Son Dakika

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