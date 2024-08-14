Muğla'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu

Muğla\'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen cinayette, katil zanlısının aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikletten indirip silahla vurduğu iddia edildi. Olay sonrası kaçan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

14.08.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dün gece meydana gelen cinayette ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını motosikleti ile bıraktıktan sonra silahla vurduğu iddia edildi.

Olay, dün gece Ortaca Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan Furkan Y. ile Mutlu Kılıç akşam ilçe merkezinde bir mekanda beraber alkol aldı. İkili, Furkan Y.'nin kullandığı motosiklet ile mekandan ayrıldı. Furkan Y. Beşköprü Mahallesi'ne geldi ve Mutlu Kılıç'ı motorundan indirdikten sonra yanında bulunan tabanca Kılıç'ın göğsüne ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Mutlu Kılıç kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Mutlu Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Furkan Y. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekiplerin, kısa sürede Furkan Y.'nin yerini tespit ettiği ve ardından gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ortaca, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:31:27. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da iş arkadaşını motosikletten indirip vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement