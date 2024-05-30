Muğla'da sigara imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da sigara imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi

Muğla\'da sigara imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. ve M.E.A. isimli şahısların sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi. Operasyonla ilgili adli işlemler başlatıldı.

30.05.2024 15:11
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. ve M.E.A. isimli şahısların elektronik ve mekanik düzenek ile sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisinin alındı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 19 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 47 bin 800 adet boş makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrollü paket tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 5 adet manuel sigara doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da sigara imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da sigara imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi - Son Dakika
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