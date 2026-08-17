Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
Jandarma, kaçakçılıkla ilgili 10 olayda 10 şüpheliyi gözaltına aldı; çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında 10 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ilgili olay meydana gelirken, 10 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 31 adet elektronik sigara tütünü, 18 adet kaçak cinsel istek artırıcı içecek, 130 adet kaçak cinsel istek artırıcı sağlığa zararlı madde, 27 adet kaçak cinsel istek artırıcı hap, 696 adet kaçak eşya, 840 Lt etil alkol ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?