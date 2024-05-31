Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: Mermer ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: Mermer ve Silah Ele Geçirildi

Muğla\'da Kaçakçılık Operasyonu: Mermer ve Silah Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmada, Ortaca ilçesinde U.K isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde çok sayıda mermer ve silah ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, kalaşnikof tüfeği fişekleri, av tüfeği kartuşları, balistik yelek, şarjörler, elektrikli vakumlama makinesi ve vakumlama poşetleri bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

31.05.2024 19:37
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 3 Ortaca ilçesinde U.K isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde çok sayıda mermeri ve silah ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 bin 1 Adet tabanca fişeği, 116 adet kalaşnikof tüfeği fişeği, 115 adet av tüfeği kartuşu, balistik yelek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, elektrikli vakumlama makinesi ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: Mermer ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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