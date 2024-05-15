Muğla'da araç sürücüsü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da araç sürücüsü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Muğla\'da araç sürücüsü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aracı ile seyir halinde iken kalp krizi geçiren Niyazi Pınar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Pınar'ın yönetimindeki otomobil, kalp krizi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve trafik levhasına çarparak durdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Pınar, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15.05.2024 12:29
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde aracı ile seyir halinde iken kalp krizi geçiren Niyazi Pınar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Menteşe İlçesi Haluk Özsoy Caddesi üzerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Pınar yönetimindeki 48 AH 127 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulmaya başlayan otomobil kaldırıma çıkıp trafik levhasına çarparak durdu.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Niyazi Pınar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pınar'ın hastanede yapılan tüm tıbbi müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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