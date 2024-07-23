Muğla'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla\'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 8 gündür kayıp olan alzheimer hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiği tespit edildi. Kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri bölgede geniş kapsamlı taramalar yapıyor.

23.07.2024 16:06
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden 15 Temmuz Pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu'nun (75) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti. Ekipler çeşitli illerden gelen ihbarları da değerlendirirken her ihtimale karşı hastane arkasındaki bölgede kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri geniş kapsamlı taramalarına devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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