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Muğla'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral

Muğla'nın Milas ilçesinde 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demiral'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla\'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral
23.01.2024 - 22:08,
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Muğla'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ulaşılamayan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral, evinde ölü bulundu.

Olay, Milas ilçesi Emek Mahallesi Su Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşuları Rüstem Ferit Demiral'a (48) ulaşamadı. Demiral'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, evde Demiral'ı yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demiral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Demiral'ın ölümünün belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde komşuları tarafından ölü bulunan 48 yaşındaki Rüstem Ferit Demiral - Son Dakika
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