Muğla'da Kurban Bayramı için Tedbirler Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Kurban Bayramı için Tedbirler Alındı

Muğla Valiliği koordinesinde, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilmeleri için çeşitli tedbirler alındı. Trafik tedbirleri, güvenlik önlemleri ve sağlık ekiplerinin görevlendirilmesi gibi önlemler alınacak.

13.06.2024 12:17
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Önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya Kurban Bayramı süresince çok sayıda ziyaretçi gelmesi beklenirken, vatandaşların tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için Muğla Valiliği koordinesinde çeşitli tedbirler alındı.

Vatandaşların huzur ve güven ortamında mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda sağlık ve güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, ulaştırma, haberleşme, enerji ve diğer tüm kamu hizmetleri ile ilgili önceden alınan tedbirler, bayram öncesi, bayram süresi ve sonrası için yeniden gözden geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce görev bölgelerinde emniyet ve asayişin temin edilmesi için trafik tedbirleri dahil her türlü tedbir alınacak. Özellikle trafiğin yoğun olduğu devlet karayolu güzergahlarında, yol kontrol arama noktalarında sağlıklı ve güvenli bir trafik akışı sağlanması için ekip ve görevli sayıları arttırıldı. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla helikopter ve drone gibi hava taşıtlarının trafik denetimlerinde etkin olarak kullanılması, ayrıca bayram öncesi ve sonrasında hız ve fazla yük kontrolleri, araçların kullanım süreleriyle ilgili kontrollerin arttırılması konusunda planlamalar yapıldı.

Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince Valilik koordinesinde kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayram ziyaretlerini ve bayram alışverişlerini yapmalarını sağlamak için AVM, eğlence yerleri, çocuk oyun alanları, kurban satış yerleri, banka ATM'leri gibi yerlerde resmi ve sivil motorize ekiplerle birlikte yaya devriye görevi yapmak üzere ekipler görevlendirildi.

Bayram tatili boyunca Muğla genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 bin 850, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 bin 429, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 388 olmak üzere toplam 16 bin 667 personel görevlendirildi. İl genelinde muhtemel her türlü kazalara ve sağlık sorunlarına karşı nöbetçi sağlık ekiplerinin 24 saat kesintisiz görev yapacak. Kurban Bayramı nedeniyle elektrik, su, haberleşme ve tüm belediye hizmetlerinin aksatılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili kuruluşlara ve belediyelere talimatlar gönderildi. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önüne geçmek için denetimler yapılacak, vatandaşlarımız bilgilendirilecek.

Ayrıca tüm birimlerin muhtemel tüm durumlar için hazırlıklı olması sağlanacaktır. Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek. İlimiz genelinde en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. 9 gün sürecek olan Bayram tatili süresince ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kurban Bayramı tatilinde bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi, istenmeyen acı olayların yaşanmaması için sürücülerin trafik kurallarına eksiksiz uymaları, emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerini aşmamaları konusunda uyardı.

Havalarının ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Dr. İdris Akbıyık, "Vatandaşlarımızı Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kurban Bayramı için Tedbirler Alındı - Son Dakika

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