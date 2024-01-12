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Muğla'da mahsur kalan Amerikalı turist kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da mahsur kalan Amerikalı turist kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan Amerikalı turist, mahsur kaldığı durumu bildirmesi üzerine ekipler tarafından kurtarıldı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, MAG ve AKUT Fethiye ekibi tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda turist sağlıklı bir şekilde indirildi.

Muğla\'da mahsur kalan Amerikalı turist kurtarıldı
12.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 23:56
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve mahsur kalan Amerikalı turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Dereköy mevkinde dağda yürüyüş yaptığı esnada mahsur kalan Amerikan vatandaşı Kıeley Thorpe'nin (23) yardım talebinde bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, MAG ve AKUT Fethiye ekibi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kurtarma ve arama çalışmaları ile Amerikalı turist bulunduğu dağlık alandan indirilerek sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Amerikalı turist kendisini bulan ve kurtaran ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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