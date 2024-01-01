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Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 65 yaşındaki İsa Çiftçi'nin mantar toplamak için gittiği Balan Dağı'ndan 3 gündür haber alınamıyor. Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mah-Ame Sar ekipleri sevk edildi. Şu ana kadar yapılan aramalarda Çiftçi'ye ulaşılamadı ve arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla\'da mantar toplamaya giden yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor
01.01.2024 - 11:55,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yakınları ile mantar toplamaya giden ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki İsa Çiftçi her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Balan Dağı'na mantar toplamak için giden 65 yaşındaki İsa Çiftçi'den yakınları uzun süre haber alamadı. Şahsı kendi imkanları ile arayan ancak sonuç alamayan Çiftçi'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye ekipler jandarma, AFAD, Mah-Ame Sar ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından dağlık alanda yapılan aramada Çiftçi'nin izine rastlanmadı. Bölgeyi çembere alan ekipler 3 gündür arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Marmaris, Muğla, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da mantar toplamaya giden yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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