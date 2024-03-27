Muğla\'da Mobil Göç Aracı ile düzensiz göçle mücadele hız kazanıyor

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Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla'ya tahsis edilen, Fethiye ve Bodrum'da konuşlandırılan iki Mobil Göç Aracı düzensiz göç ile mücadelede işlemlerin daha hızlı yürümesine katkı sunuyor.

Göç İdaresi Başkanlı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında devreye alınan Mobil Göç Noktası uygulaması, Muğla'da 1 Aralık 2023 tarihinde başlatılmıştı. Fethiye ve Bodrum'da çalışmalarını sürdüren Mobil Göç Noktası araçları sayesinde sahada daha hızlı ve etkin bir çalışma yürütülüyor.

Güvenlik güçleri Mobil Göç Noktasında gerekli gördüğü durumlarda yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Göç uzmanları tarafından hızla yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor, hem de GöçNet veri tabanı üzerinden gerekli kontrolleri sağlanıyor.

Yasal kalış hakkı olmadığı, yani düzensiz göçmen konumunda olduğu tespit edilen yabancılar, geri gönderme merkezine sevk edilerek ve hızlıca sınır dışı işlemleri başlatılıyor. - MUĞLA