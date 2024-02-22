Muğla'nın Datça ilçesinde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'nın Datça ilçesinde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlardaki motor arızası nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gece ve sabah saatlerinde meydana gelen olaylarda lastik botlar motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik Botları, yapılan yardım talebi üzerine bölgeye gönderildi ve içerisinde üçü çocuk toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

22.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:40
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik botlardaki motor arızası nedeniyle yapılan yardım çağrısı sonrası 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında gece ve sabah saatlerinde içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar motor arızası nedeniyle çık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik botlardan yapılan yardım talebi sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Lastik botlar içerisindeki üçü çocuk toplam 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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