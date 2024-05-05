Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Muğla\'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 19:46
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Eski Fethiye Yolu Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil sola dönüş için manevra yaptığı esnada karşı istikametten gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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