Evde çıkan yangın ev sahibinin müdahalesi ile söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın ev sahibinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Menteşe Muslihittin Mahallesi'nde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ocak üzerindeki aspiratörün yandığını ve ev sahibi tarafından kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü ile müdahale edilerek yangının söndürüldüğünü tespit etti.

İtfaiye ekipleri olay yerinde gerekli kontrolleri yaparken, yangının aspiratör motorunun herhangi bir sebeple yanması sonucu çıktığı değerlendirildi. - MUĞLA