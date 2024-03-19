Muğla\'da Orman İşletme Müdürlüğü hizmet aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kontrolden çıkan Orman İşletme Müdürlüğü hizmet aracının yol kenarına savurulduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Seydikemer istikametine giden Hüseyin D. idaresindeki Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünün 48 AES 545 plakalı hizmet aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Ömer S. ve Celil G. ile birlikte araç sürücüsü Hüseyin D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Muğla ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırdı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA