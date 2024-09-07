Muğla\'da Orman Yangını: Havadan 9 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor

3.Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına havadan 9 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. - MUĞLA