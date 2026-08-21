Muğla'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını hem havadan hem karadan söndürmek için çalışma başlattı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları başladı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi başladı.
Kaynak: İHA
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