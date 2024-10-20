Muğla\'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altında

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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde cuma sabahı saat 03.30'da başlayan orman yangını 3 günün sonunda kısmen kontrol altına alındı.

Gökova Körfezi Turnalı bölgesinde enerji nakil hatlarından çıktığı açıklanan orman yangınında ev ve barakalar yanmıştı. Yangın Gökova Körfezi'ne hakim sarp kayalıklarda kara ekiplerinin müdahalesinin güç olduğu noktalarda devam etti. Sadece hava araçları ile müdahalenin yapıldığı yangın bugün sabah saatlerinde rüzgarın da dinmesi ile uçak ve helikopterlerin sık sık duman tüten alanlara sorti yapması sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Menteşe Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde başlayan orman yangını gece saatlerinde yer ekiplerinin Sarnıç Mahallesi sınırında açtıkları orman yolu ile önünü kestiler ve yangının Sarnıç Mahallesi'ne ilerlemesi durduruldu. Rüzgarın da dinmesi ve hava ekiplerinin sürekli dumanlı bölgelere su atması sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Menteşe Kıran Mahallesi'nde devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalemiz sonuç veriyor. Menteşe Kıran yangını kısmen kontrol altında" denildi. - MUĞLA