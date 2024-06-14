Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar mahallesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kısırlar ve Beyciler Mahallesi sınırında saat 13.27'de başlayan ve önce arazide başlayan ve rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçrayan yangına etkisi ile ormana sıçrayan alevlere havadan 4 uçak, 4 helikopter, karadan 35 arazöz ve 207 personel müdahale ediyor.

Ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, aynı anda yanan sahalarda soğutma çalışması sürdürüyor. Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milas Beyciler ve Kısırlar mahalleleri arasında meydana gelen orman yangını yapılan hızlı ve etkin müdahale ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi. - MUĞLA