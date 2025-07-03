Muğla\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale ile devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangına havadan 4 helikopterle, karadan da arazözlerle müdahale ediliyor. - AYDIN