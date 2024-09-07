Muğla\'da Orman Yangını: Personel Dumandan Etkilendi

3.Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydan gelen orman yangınında dumandan etkilenen yangın söndürme personeli ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler geceyi gündüze çevirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken dumandan etkilenen bir yangın söndürme personeline sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme personeli ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA