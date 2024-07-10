Muğla'da Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla\'da Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ederken, söndürme çalışmaları 11. saate girdi. Rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşayan ekipler, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtti. Söndürme çalışmalarının sabaha kadar karadan devam edeceği ve günün ağarmasıyla havadan da müdahaleye başlanacağı öğrenildi.

10.07.2024 00:44
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ederken, söndürme çalışmalarında 11'inci saate girildi.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte karadan devam ederken, ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede rüzgarın etkili olması ve sürekli yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, Muğla Valisi İdris Akbıyık, alevlerin önünün kesildiği ve özellikle yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtti. Bölgedeki sarp ve dağlık olan arazi şartları da karadan müdahaleyi zorlaştırırken, söndürme çalışmalarında 11. saate girildi. Birçok kurum ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarının sabaha kadar karadan devam edeceği, günün ağarmasıyla birlikte havadan da söndürme çalışmalarına tekrar başlanacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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