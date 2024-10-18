Muğla'da Orman Yangınının Sebebi Araştırılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınının Sebebi Araştırılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış noktasını ve sebebini araştırmak için sahada çalışmalara başladı.

18.10.2024 20:42
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Asker ve itfaiye sahaya indi, yangının çıkış noktası ve sebebi araştırılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, sahaya inen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış noktalarının ve çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma gerçekleştiriyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkiinde sabaha karşı çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki alevler söndürüldü. Bölgenin doğu ve batı bölümleri kontrol altına alınırken, üst kısımlarda söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangının çıktığı ilk saatlerden bu yana ekipler ve vatandaşlar yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ederken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sahaya inerek, yangının çıkış noktası ve sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, bölgede yanıcı bir maddenin olup olmadığı da araştırılacak.

Bu arada yapılan ilk incelemelerde yangının gece etkili olan fırtınanda ağaçların enerji hatları üzerine devrilmesinin ardından başladığı ifade edildi. Çevre sakinlerinin ifadelerini de dikkate alan jandarma ve itfaiye ekipleri ağaç devrilen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Orman Yangınının Sebebi Araştırılıyor - Son Dakika

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