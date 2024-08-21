Muğla'da otomobil fırına daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da otomobil fırına daldı: 2 yaralı

Muğla\'da otomobil fırına daldı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hakimiyeti kaybolan bir otomobil fırına daldı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.08.2024 15:52
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Muğla'nın Milas ilçesinde hakimiyeti kaybolan ve aydınlatma direğine çarpan otomobil fırına dalarken, yaşanan kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 48 AIY 626 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yön değiştirerek hızla bölgede bulunan bir fırının içine girdi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1'i ağır 2 yaralıyı, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen ADM ekipleri, bölgede elektriği keserek güvenlik önlemi aldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazanın ardından fırında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kaza anında işletmede kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da otomobil fırına daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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