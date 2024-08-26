Muğla\'da otomobil ve elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi ağır yaralandı

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Muğla'nın Ula ilçesinde otomobil ve elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gökova- Köyceğiz Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılyaka ışıklı kavşakta 48 ABM 653 plakalı Toyota marka otomobil ile M.G. (85) idaresindeki elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisikletten düşen M.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan M.G.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA