Muğla\'da Otomobil Yangını Kundaklama Şüphesiyle Soruşturma Başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde 2 Mayıs gecesi meydana gelen otomobil yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, 2 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Yangının ardından olayın çıkış nedeni hakkında şüphe duyan polis ekipleri, geniş çaplı bir araştırma başlattı. Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen O.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA