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Muğla'da park halindeki araç yangını

Muğla\'da park halindeki araç yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük hasar gördü.

27.06.2024 15:41  Güncelleme: 15:42
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük hasar gördü.

Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Şinasi Bahçe Sokak üzerinde park halindeki Mustafa Çetin'e ait 48 ACC 815 plakalı araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların itfaiyeye bilgi vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta büyük hasar meydana geldi. Araçta soğutma çalışması yapılırken, yangının elektrik akmasından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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