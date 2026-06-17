Menteşe'de karavan küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe'de karavan küle döndü

Menteşe\'de karavan küle döndü
17.06.2026 09:57  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir karavan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin yan araçlara sıçramasını önledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen yangında, park halindeki bir karavan alev alev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin yandaki araca sıçramasını önledi.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede park halinde bulunan bir karavandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, karavanın ve hemen yanında bulunan bir aracın alevler içinde kaldığını gördü. Zamana karşı yarışan ekipler, yoğun bir müdahaleyle yangının yan taraftaki otomobile tamamen sirayet etmesini ve daha da büyümesini son anda önledi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sonrası karavan tamamen yanarak demir yığınına dönerken, yapılan ilk incelemelerde yangının karavandan çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de karavan küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu Kayseri'de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu
Sinop’ta Şüpheli Ölüm Sinop'ta Şüpheli Ölüm
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
Tatbikatta el bombası patladı 2 asker hayatını kaybetti Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
01:32
Uğurcan Çakır’dan Paraguay Maçı Mesajı
Uğurcan Çakır'dan Paraguay Maçı Mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:00:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Menteşe'de karavan küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.