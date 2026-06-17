Menteşe\'de karavan küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen yangında, park halindeki bir karavan alev alev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin yandaki araca sıçramasını önledi.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede park halinde bulunan bir karavandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, karavanın ve hemen yanında bulunan bir aracın alevler içinde kaldığını gördü. Zamana karşı yarışan ekipler, yoğun bir müdahaleyle yangının yan taraftaki otomobile tamamen sirayet etmesini ve daha da büyümesini son anda önledi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın sonrası karavan tamamen yanarak demir yığınına dönerken, yapılan ilk incelemelerde yangının karavandan çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MUĞLA