Muğla\'da Parmak Yüzüğüne Sıkışınca İtfaiye Yardımı İstendi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir vatandaşın parmağına sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kesilerek çıkarıldı.

Olay, Menteşe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın parmağında çelik yüzük sıkıştı. Büyün uğraşlarına rağmen yüzüğü çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan çelik yüzüğü, keserek çıkarabildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahale eden ekipler, yüzüğü sıkıştığı yerden çıkardı. Rahat bir nefes alan vatandaş ise ekiplere teşekkür etti. - MUĞLA