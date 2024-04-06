Muğla\'da Ramazan Bayramı Tatili Trafik Yoğunluğu Başlattı

3.Sayfa

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'da Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı. Muğla'da trafik ekipleri ile asayiş ekipleri kazaları önlemek amacı ile vatandaşlara uyarıda bulundular.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'da Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğunluk gözlemlenirken, kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lik orana ulaşması bekleniyor. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı. - MUĞLA