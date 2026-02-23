Muğla\'da Sahte Hesap Operasyonu: 8 Gözaltı

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit ve dezenformasyon iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, tehdit, şantaj ve dezenformasyon yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentin farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonda Menteşe'de gazeteci H.T., Milas'ta gazeteci M.T., Fethiye'de gazeteci S.C.B., bir siyasi partinin eski il başkanı olan O.A. ile M.G., S.K., U.K. ve H.B. gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ilk operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanmıştı. - MUĞLA