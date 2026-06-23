Muğla\'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir araçta aniden çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alev topuna dönen araçtan kendilerini son anda dışarı atan 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Kötekli Mahallesi Bölge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesinden Menteşe istikametine doğru seyir halinde olan kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı yol kenarında bulunan yol yapım çalışması alanına yönlendirdi.

Araç stop ettikten hemen sonra içindeki 3 kişi hızla kendilerini dışarıya attı. Saniyeler içinde büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - MUĞLA