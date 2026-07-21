Muğla\'da Taksi Kazası: Sürücü Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkan taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 T 0052 plakalı taksinin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, taksinin ön camı da patladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan taksi sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir şeridi geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen araç sahipleri hasar tespit çalışması yaparken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından hasar gören taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA