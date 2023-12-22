Muğla\'da tartışma sonucu bir kişi bacağından vuruldu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi evinin önünde tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kızılcayıkık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. isimli şahıs evinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir şahısla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.Ö., tartıştığı kişinin yanında bulunduğu silahtan çıkan kurşunlarla bacağından vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan T.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri olayın ardından kayıplara karışan kişinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA