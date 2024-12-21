Muğla\'da Tırdan Tonlarca Narenciye Yola Saçıldı

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bölge kavşağından sert dönüş yapan tırın yan kapağı ağırlığa dayanamayınca tonlarca narenciye yola savruldu.

Olay, Menteşe İlçesinde bulunan bölge kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre narenciye sevkiyatı yapan tır sürücüsü, kavşaktan sert şekilde dönüş yapmaya çalıştı. Bu sırada tırın yan kapağı, portakal dolu kasaların ağırlığına dayanamadı ve tonlarca narenciye yola saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapattı. Ardından bölgeye gelen Menteşe Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri yolu temizlerken, yol uzun süre sonra trafiğe tekrar açıldı. Yaşanan olay sırasında kavşakta başka bir aracın olmaması muhtemel bir başka kazayı önledi. - MUĞLA