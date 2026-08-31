Muğla'da Trafik Denetimlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Denetimlerine Yoğun İlgi

Muğla\'da Trafik Denetimlerine Yoğun İlgi
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Muğla'da bir hafta içinde 17 bin 710 araç denetlendi, 1.373 sürücüye işlem yapıldı.

Muğla'da Trafik Jandarması ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 710 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 373 sürücüye işlem yapılırken, 80 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 155 araç ise trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 17 bin 710 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 373 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 80 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 155 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, bin 697 yol kullanıcısına trafik eğitimi verdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Trafik Denetimlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

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