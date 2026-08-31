Muğla\'da Trafik Denetimlerine Yoğun İlgi

Muğla'da Trafik Jandarması ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin 710 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 373 sürücüye işlem yapılırken, 80 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı, 155 araç ise trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, 17 bin 710 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 373 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 80 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alınırken, 155 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarına da devam eden ekipler, bin 697 yol kullanıcısına trafik eğitimi verdi.