Muğla'da Trafik Kazası: Hüsamettin Çetin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: Hüsamettin Çetin Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Trafik Kazası: Hüsamettin Çetin Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hüsamettin Çetin, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

05.10.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hüsamettin Çetin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 10.30 sularında Milas-Yatağan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas-Yatağan karayolunda seyir halindeki Hüsamettin Çetin idaresinde 48 APB 977 plakalı otomobil ile Y.İ. idaresindeki 07 BOZ 940 plakalı araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından, 48 APB 977 plakalı otomobilin sürücüsü Hüsamettin Çetin araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından, Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü Hüsamettin Çetin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Trafik Kazası: Hüsamettin Çetin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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