Muğla\'da Trafik Kazasında 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Selimiye karayolunun 6. kilometresinde, Euromos Antik Kenti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milas istikametine seyir halindeki A.K. yönetimindeki 09 D 9928 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride savulup takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Derin K. araçtan fırlarken, otomobil sürücüsü anne A.K. ve diğer çocuğu L.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı anne ve diğer çocuğunu sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kazada otomobilden fırlayan 14 yaşındaki Derin K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluşan Milas-Selimiye karayolunda jandarma ekipleri çalışma yaparken, otomobilin olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA