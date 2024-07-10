Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ercan Zengingül isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytin ağacına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zengingül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.07.2024 12:29
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gökpınar Mahallesi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Zengingül idaresindeki 35 BLU 885 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengingül'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zengingül'ün cenazesi gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsisi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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