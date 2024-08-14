Muğla'da trafik kazasında eski muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazasında eski muhtar hayatını kaybetti

Muğla\'da trafik kazasında eski muhtar hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski muhtar Mustafa Yaman hayatını kaybetti. Kazada otomobil uçuruma yuvarlandı ve taklalar atarak durabildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

14.08.2024 22:36
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski muhtar Mustafa Yaman hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mustafa Yaman'ın kullandığı 48 PA 777 otomobil, Bağlıağaç Mahallesi, Dokuzçam mevkiinde kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Otomobil taklalar atarak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerinde sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Yaman'ın Çaltıözü eski muhtarı olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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