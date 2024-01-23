 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde trafo patladı, yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'nın Milas ilçesinde trafo patladı, yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir elektrik trafosu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucunda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. ADM Elektrik ekipleri ise güvenlik önlemlerini alırken, olay sonrasında kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Patlamanın sebebi ise elektrik dağıtım şirketi tarafından araştırılıyor.

Muğla\'nın Milas ilçesinde trafo patladı, yangın hızlı müdahale ile söndürüldü
23.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:18
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde bir anda patlayan trafo alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Milas ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Trafo, patlamayla beraber alevlere teslim olurken, patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ADM Elektrik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. ADM ekipleri ise trafoda güvenlik önlemlerini alırken, olay sonrasında kısmi elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, patlamanın sebebinin bulunması için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Muğla, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Milas ilçesinde trafo patladı, yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:49:50. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'nın Milas ilçesinde trafo patladı, yangın hızlı müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement