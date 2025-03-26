Muğla'da Turizm Denetimleri Başladı: 223 Tesis Kapatıldı - Son Dakika
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Muğla'da Turizm Denetimleri Başladı: 223 Tesis Kapatıldı

Muğla\'da Turizm Denetimleri Başladı: 223 Tesis Kapatıldı

Muğla Valiliği koordinasyonunda, güvenli ve sürdürülebilir turizm için konaklama tesislerinde denetimlerin sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 10 bin konaklama tesisinden 528'i denetlendi, 223 tesis ruhsat eksikliği nedeniyle kapatıldı.

26.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:14
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Güvenli ve sürdürülebilir turizm için konaklama tesisleri başta olmak üzere turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde denetimler devam ediyor. 15 Nisan itibarıyla resmi olarak start alacak turizm sezonu öncesi Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi önemli konaklama tesislerinin bulunduğu ilçelerdeki tesisler Muğla Valiliği koordinasyonunda oluşturulan komisyonlar tarafından denetleniyor.

Muğla genelinde yaklaşık 10 bin adet basit ve turizm belgeli konaklama tesisi bulunurken, Muğla Valiliği koordinesinde bugüne kadar 528 tesis denetlendi. Denetimlerde başta ruhsatı olmayan, bulundurması gereken belgeleri olmayan ve eksik olan tesislerden 223'ü kapatıldı. 41 tesisin kapatılma işlemleri devam ederken, 85 tesise de eksikliklerini tamamlamaları için süre verildi. Eksikliklerini tamamlayan tesisler için tekrar durum değerlendirmesi yapılarak faaliyetini sürdürmesi ya da varsa eksik evrakları tamamlaması isteniyor.

223 konaklama tesisi kapatıldı

Muğla'ya yurt dışından veya yurt içinden gelen yerli ve yabancı vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda tatillerini yapabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Bizim Muğla'da 10 bin civarı basit konaklama veya turizm belgeli yerlerimiz var, otellerimiz, pansiyonlarımız var. Bunların bir kısmı Turizm Bakanlığı tarafından denetleniyor, bir kısmı da valiliğimiz tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle denetleniyor. Şu ana kadar 528 tesisi, konaklama yeri, pansiyonu denetledik. 223 belgesi olmayan, eksiklikleri olan, ruhsat olmayan tesisi kapattık. 41 tanesinin de şu anda kapatılma işlemleri devam ediyor. Bizim ekiplerimiz birçok kurumdan var. Orada hem ruhsat durumu, işletme belgesi, artı diğer turizmle ilgili olması gereken evrak ya da belgeler açısından denetliyorlar ve ona göre de gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Bazılarına süre veriliyor evrak eksikliklerinin tamamlanması için ama mesela izinsiz olan, imara aykırı olan, ruhsatı olmayanlar da belediyeler marifetiyle kapatılıyor. Tabi komisyonda belediyelerin de temsilcileri var, bildiriliyor, kapatılıyor evrak. Tabi bu arada eksiklikleri olan bazı tesislerimize de süre veriyoruz. 85 tesise şu anda süre verildi, bir sonraki denetimde eksikliklerini tamamlamışsa problem yok. Ancak eksikliklerini tamamlayamamışsa tekrar ruhsat durumu ya da diğer yaptırım durumu değerlendirilecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Turizm Denetimleri Başladı: 223 Tesis Kapatıldı - Son Dakika

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