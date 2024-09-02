Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon toplantısında, güvenlik ve konaklama gibi konularda kurumlar arası koordinasyon sağlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve bağlı yükseköğretim kurumlarındaki güvenli eğitim ortamının sürekliliği için gerekli tedbirler değerlendirildi. Vali Akbıyık, üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde eğitim almasının önemini vurguladı.

02.09.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon toplantısı Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, güvenlik ve konaklama gibi konularda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ayrıntılı olarak görüşüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve buna bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve çevresinde güvenli eğitim ortamının devam ettirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, "Ülkemizin farklı bölgelerinden üniversite eğitimi için ilimize gelen öğrencilerin huzur ve güven ortamında iyi bir eğitim almaları önemli. Ayrıca ilimizde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları karşılandı. Güvenlik konusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde gereken tedbirler alındı. 2024-2025 Akademik yılının öğrenciler ve bütün akademik camia için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Valilik 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan V. Binbaşı Gökhan Tula, Gençlik ve Spor İl Müdür V. Koray Bali ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İdris Akbıyık, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement