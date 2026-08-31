Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Gözaltı

Muğla'da jandarma ekiplerinin 24-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamda Muğla genelinde 31 uyuşturucu olayı meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyon ve aramalarda 4 bin 369 adet sentetik hap, 28 gram kubar esrar, 13 gram skunk esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.