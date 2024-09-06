Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Menteşe ilçesinde 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda; 50 gram Metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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