Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 50 gram Metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

06.09.2024 19:55
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Menteşe ilçesinde 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda; 50 gram Metamfetamin, 3 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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