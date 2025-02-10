Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün 7-10 Şubat tarihleri arasında Muğla genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 9 operasyonda, 47 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8,3 gram metamfetamin 4,3 gram kokain, 2,2 gram esrar, 174 adet sentetik ecza, 10 adet A4 kağıda emdirilmiş Bonzai, 3 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 6 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA