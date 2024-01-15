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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Ayrı Olayda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Ayrı Olayda Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 12-15 Ocak tarihleri arasında 16 ayrı olayda değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, kokain, skunk, sentetik ecza, bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para bulundu. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 3 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan, 17 kişi uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem gördü. 2 kişi adli kontrol kararı alırken, 1 kişi tutuklandı.

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Ayrı Olayda Ele Geçirildi
15.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:09
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 16 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 248,84 gram esrar maddesi, 1,66 gam Metamfetamin maddesi, 4,60 gram Kokain, 2 gram Skunk, 172 Adet Sentetik Ecza, kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 28 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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