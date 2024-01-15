Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 12-15 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 16 ayrı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda, 248,84 gram esrar maddesi, 1,66 gam Metamfetamin maddesi, 4,60 gram Kokain, 2 gram Skunk, 172 Adet Sentetik Ecza, kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 28 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şahıs tutuklandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Ayrı Olayda Ele Geçirildi - Son Dakika