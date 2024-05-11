Muğla'nın Milas ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik devam eden çalışmalarda değişik adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edilen şüphelilerden birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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